Москва21 июн Вести.Единственной целью атак Украины по территории РФ является достижение общего разочарования населения в своей стране. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она привела в пример ПВО Израиля, которое пропускает вражеские дроны и ракеты, несмотря на то, что на него работает вся военная мощь США.

Вся мощь пока еще главной военной державы мира Соединенных Штатов направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству [Израилю], не говоря уже о мощи этого собственного государства, подпитываемого ими. Ну и что? Хорошо у них получается защищаться, что до них ничего не долетает? Ну, ведь долетает же. … Я призываю всех не поддаваться на их PR, … их провокации, имеющие своей целью только одно - наше разочарование. И больше ничего. Никаких других военных целей у них нет, потому что никаких других военных целей они достичь не могут рассказала Симоньян

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО РФ ликвидировали 483 украинских БПЛА. В ведомстве добавили, что были также уничтожены восемь авиабомб противника.