Москва24 мая Вести.Украинские журналисты, которые распространяли лживую информацию о колледже в городе Старобельске, скоро могут превратиться в труху. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Украинские СМИ продолжают настаивать, что там сидел генералитет, что это был какой-то вот воинский, военный оперштаб. … Многие украинские каналы, которые это пишут, они почему-то называются "труха". Так они исторически называются. Сами себя назвали. Но они очень близки к тому, чтобы оправдывать свое название… Потому что, как у нас на Кубани говорят, "ибо нече" заявила Симоньян

Ранее о массированном ракетно-дроновом ударе ВС РФ рассказал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный. Он объяснил, что под атакой оказались столица Украины и Киевская область.