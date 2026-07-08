Симоньян о покушениях на нее: мне пока что повезло, пока что я жива

"Мне пока что повезло": Симоньян рассказала о попытках Киева убить ее Симоньян о покушениях на нее: мне пока что повезло, пока что я жива

Москва8 июл Вести.Киевский режим предпринимал три попытки покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом журналист сама рассказала в интервью швейцарскому журналисту, главному редактору и издателю еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.

Интервью передает RT.

На меня уже было совершено три попытки покушения. Это украинцы, украинская власть. Я же не единственный журналист, на кого были попытки покушения. Мне повезло, эти попытки были вовремя пресечены сказала Симоньян

По словам журналиста, одно из покушений было совершено с помощью беспилотника. Злоумышленники намеревались взорвать дом Симоньян, в котором в тот момент находились пятеро детей.

Мне пока что повезло, пока что я жива отметила журналист

Симоньян ранее заявляла, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и не держит на них зла. В комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" журналист отметила, что готова помочь родственникам этих людей.