Москва8 июлВести.Киевский режим предпринимал три попытки покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом журналист сама рассказала в интервью швейцарскому журналисту, главному редактору и издателю еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.
Интервью передает RT.
На меня уже было совершено три попытки покушения. Это украинцы, украинская власть. Я же не единственный журналист, на кого были попытки покушения. Мне повезло, эти попытки были вовремя пресеченысказала Симоньян
По словам журналиста, одно из покушений было совершено с помощью беспилотника. Злоумышленники намеревались взорвать дом Симоньян, в котором в тот момент находились пятеро детей.
Мне пока что повезло, пока что я живаотметила журналист
Симоньян ранее заявляла, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и не держит на них зла. В комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" журналист отметила, что готова помочь родственникам этих людей.