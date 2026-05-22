Москва22 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве главного редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". По словам журналиста, Зеленский организовывал многие покушения на территории России.

Он человек, который лично отдал приказы на убийство Маргариты Симоновны Симоньян. К счастью, покушение удалось остановить. А вот приказ на убийство генерал-лейтенанта [Игоря] Кириллова, к сожалению, был исполнен… Он виновен в гибели Владлена Татарского. Он организовывал и давал добро на покушение Захара Прилепина. И многих, многих других сказал Соловьёв

В середине июля 2023 года ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Симоньян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что российские спецслужбы уже не впервые предотвращают покушения на Симоньян, которая на регулярной основе получает угрозы.