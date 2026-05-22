Соловьёв: Зеленский одобрил операцию, которая привела к трагедии в "Крокусе"

Москва22 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский несет персональную ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле", унесший жизни почти 150 человек. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он указал на то, что без визы Зеленского операция терористов не могла состояться.

Он подписывал операцию, которая привела к трагедии в "Крокус Сити Холле" сообщил Соловьёв

Ранее стало известно, что террористы, которые со стрельбой ворвались в "Крокус" и подожгли здание, а также их сообщники постоянно находились на связи с кураторами на Украине.