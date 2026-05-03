Напавшие на "Крокус" находились в постоянном контакте с кураторами с Украины

Террористы "Крокуса" находились на связи с кураторами с Украины Напавшие на "Крокус" находились в постоянном контакте с кураторами с Украины

Москва3 мая Вести.Действия террористов в "Крокус сити холле" и их соучастников координировались организаторами с Украины. Они находись в постоянном контакте с боевиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников судебного процесса.

Во время нападения один из террористов Мухаммадсобир Файзов (внесен в РФ в перечень террористов) записывал на свой телефон видео теракта, сопровождая убийства радикальными исламистскими выкриками.

Также все участники организации "Вилаят Хорасан" (признана террористической и запрещена в РФ) фиксировали в онлайн-режиме ход и результаты особо тяжких преступлений. Видеозаписи с телефонов они отправляли украинским спецслужбам, которые, как говорится в материалах дела, являются организатором и заказчиком теракта.

Когда боевики выезжали из Москвы, двое из них - Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни (внесены в РФ в перечень террористов) - отправили координатору под псевдонимом Сайфулло (объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ) уведомление о том, что теракт выполнен рассказал собеседник агентства

На это Сайфулло сообщил террористам, что заказчиком теракта в "Крокусе" была госструктура Украины, и им необходимо добраться до российско-украинской границы, где их ждет вознаграждение 1 млн рублей.

Жертвами теракта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года стали 149 человек, один человек пропал без вести. Пострадали 609 человек.