Москва31 мая Вести.Боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года, должны были погибнуть во время нападения, однако за сутки до теракта куратор изменил план, сообщил ТАСС со ссылкой на показания осужденных.

За день до теракта им сказали, что они не смертники и умирать не надо, их деньги ждут на Украине написали в агентстве

Уточняется, что 21 марта, накануне теракта, куратор из-за рубежа прислал боевикам голосовое сообщение, в котором указал, что "они еще ему нужны, что пока умирать рано" и после совершения теракта им необходимо будет уехать в Киев, где "при встрече с украинскими ребятами они получат за свою работу", по 1 млн рублей каждый.

Именно по этой причине после нападения они целенаправленно поехали в направлении Украины говорится в материалах

Жертвами теракта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года стали 149 человек, один человек пропал без вести. Пострадали 609 человек.