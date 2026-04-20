Мирошник: на Украине увеличится количество терактов, подобных стрельбе в Киеве

Москва20 апр Вести.Количество терактов, подобных случаю со стрельбой в Киеве 18 апреля, увеличится из-за депрессии в украинском обществе, произвола властей и большого количества оружия у населения, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

На глазах у населения Украины глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пухнут от коррупционных доходов, отметил Мирошник.

На фоне нарастающей депрессии, большого количества бывших военных, умеющих убивать, и огромной массы оружия на руках у населения на Украине количество терактов, аналогичных киевскому, будет расти приводит ТАСС слова Мирошника

Люди с подорванной психикой, которые столкнулись с несправедливостью киевского режима, начнут вымещать свои проблемы на беззащитных гражданах, пояснил посол.

Стрельба в Киеве произошла 18 апреля. Перед стрельбой злоумышленник поджег собственную квартиру.

Устроивший стрельбу мужчина оказался бывшим боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ).