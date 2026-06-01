Мирошник считает, что Украина превращается в "ядерного террориста" Мирошник: перед всем миром стоит вопрос, как остановить ядерный терроризм Киева

Москва1 июн Вести.Перед мировым сообществом сегодня остро стоит вопрос о том, как успокоить Украину — государство, которое превращается в "ядерного террориста". Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат назвал Украину страной, пренебрегающей нормами и готовой практически на все ради привлечения внимания, устрашения, получения дополнительных денег или оправдания перед западными кураторами.

И перед миром действительно стоит сегодня вопрос: а как успокоить вот этого ядерного террориста? сказал он

Мирошник констатировал, что Украина целенаправленно ведет атаки по Запорожской АЭС и уже приближается к крайне опасной точке. Дипломат подчеркнул, что сейчас мир дошел практически до ядерного терроризма, и этот вопрос стоит не только перед Россией, но и перед остальными странами.

30 мая украинский беспилотник попал в здание машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. Глава Росатома Алексей Лихачев уточнял, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает возможность случайного попадания.

Инспекторы МАГАТЭ прибыли на атомную станцию днем позже. Они выявили повреждения внешней части здания, которые "соответствуют удару БПЛА".

Ранее Мирошник заявил, что ответственность за атаку по опасному объекту косвенно несет Евросоюз, содержащий киевский режим.