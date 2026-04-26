Украина переключается на терроризм, когда теряет территории, заявил Мирошник Мирошник: когда Украина теряет территории, она переключается на терроризм

Москва26 апр Вести.Украина переключается на терроризм, когда начинает проигрывать на поле боя и терять километр за километром. Об этом посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью для "Соловьев Live", сообщает информационная служба "Вести".

Дипломат отметил, что киевскому режиму нечем хвастаться перед западными спонсорами, поэтому он прибегает к террору.

Украинская сторона, во-первых, по мере того как она начинает проигрывать, да, то есть им больно становится на поле боя, они теряют километры за километрами, они получают очень серьезные удары, им нечем хвастаться перед своими западными спонсорами, и они переключаются на терроризм. Терроризм – это когда они пытаются использовать запрещенные формы и методы войны, пытаются получить из них политический эффект, то есть напугать население, заставить власть России как-то пересматривать свои подходы, потому что больно сказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что количество терактов на территории Украины, подобных случаю со стрельбой в Киеве 18 апреля, увеличится из-за депрессии в украинском обществе, произвола властей и большого количества оружия у населения.