Соловьёв: все, кто выполняет задачу по убийству русских, должны быть уничтожены

Москва22 мая Вести.Все люди, выполняющие поставленную Западом задачу убивать русских, должны быть уничтожены. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По словам телеведущего, не играет никакой роли, что говорит лидер киевского режима Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) или другие официальные лица на Западе.

Все те люди, которые выполняют задачу, поставленную перед ними Западом, убивать русских, не солдат - русских. Эти люди должны быть уничтожены. Четко, просто и ясно сказал он

Соловьёв также отверг объяснение, согласно которому таких людей не следует героизировать, назвав его неверным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркивал, что перед украинскими боевиками стоит одна задача — убить как можно больше русских, невзирая на пол и возраст. По его словам, для ВСУ не имеет значения, кто перед ними — ребенок, старик или женщина.