Соловьёв заявил, что России не нужна любовь ее врагов, а нужен страх

Москва22 мая Вести.Враги России должны быть уничтожены, это должно быть четко и ясно понятно всем. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Враги нашего государства должны быть уничтожены. Должно быть четко, просто и ясно понятно всем. Быть друзьями России – это счастье. Быть врагами России – самое страшное проклятие, которое возможно. Нам не нужна их любовь. Нам нужен их страх сказал Соловьёв

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с самим фактом существования независимой России. Он подчеркнул, что подобное отношение к России наблюдалось сотни лет назад.