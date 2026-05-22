Москва22 маяВести.России следует не бояться международных санкций, игнорировать их и действовать только в своих национальных интересах. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
Он аргументировал свою позицию тем, что Запад проигнорировал конфликт на Ближнем Востоке.
Посмотрите: несколько раз уничтожены правительство Ирана, убиты физики-ядерщики. Убиты все те, которые, как казалось Израилю и Америке, могут представлять для них угрозу. Ни осуждение, ни воплей, ни криков, ни международных санкций. Нам не надо обращать внимания на международные санкции. Нам надо действовать исходя из национальных интересов нашего государствазаявил Соловьёв
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что антироссийские санкции Евросоюза лишь усиливают самодостаточность Москвы.