Лавров о ситуации вокруг Ирана: надо прекратить любые боевые действия

Лавров заявил о необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке Лавров о ситуации вокруг Ирана: надо прекратить любые боевые действия

Москва27 апр Вести.Позиция России по ситуации на Ближнем Востоке простая: нужно прекратить любые боевые действия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой.

Он обратил внимание на необходимость сторонам приступить к согласованию взаимоприемлемых договоренностей

Наша позиция не отличается от того, что президент неоднократно говорил, о чем мы сообщали по итогам его телефонных разговоров и с лидерами Ирана, с лидерами Эмиратов. И в наших контактах с американцами и израильтянами. Позиция очень простая: надо прекратить любые боевые действия и приступить к согласованию взаимоприемлемых договоренностей сказал Лавров

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что Иран рассматривает вариант переговоров с США, о которых попросил американский президент Дональд Трамп.