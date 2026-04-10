Москва10 апр Вести.Основной задачей сейчас является устранение первопричин конфликта на Ближнем Востоке, то есть полное прекращение войны, которую начали США и Израиль. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД России.

Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива... На этом фоне выступаем за решение имеющихся между странами региона разногласий политико-дипломатическими средствами сказано в сообщении дипведомства

В МИД РФ призвали всех участников переговоров в пакистанском Исламабаде проявить ответственный подход и избегать любых действий, способных подорвать шанс на урегулирование.

Также в дипведомстве подтвердили актуальность российской инициативы согласовать концепцию безопасности в зоне Персидского залива через выстраивание диалога между всеми прибрежными странами - арабскими государствами и Исламской Республикой Иран - совместно с внешними игроками.

Ранее в МИД России осудили атаку Израиля на Ливан 8 апреля.