Москва22 мая Вести.Россия не должна терпеть удары по своей территории. В ответ надо атаковать цели в Европе, координаты которых опубликовало МО РФ, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". Он добавил, что Россия должна не ждать действий Европы, а сама эскалировать ситуацию.

По линии эскалации надо идти первыми, не догонять, а опережать. Сейчас по нашей территории наносятся удары ракетами, произведенными де-факто в Англии, Германии и беспилотниками. Почему мы это терпим? Министерство обороны выдало координаты. Эти цели должны быть уничтожены заявил Соловьёв

Ранее первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил об очередной эскалации со стороны США. Так он оценил решение президента США Дональда Трампа отправить в Польшу дополнительные пять тысяч американских солдат.