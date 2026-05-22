Соловьёв: у РФ уже есть все основания для применения ядерного оружия

Москва22 мая Вести.Россия в соответствии со своей доктриной обладает всеми основаниями для применения ядерного оружия. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, атаки на российские регионы, удары по стратегическим объектам и массовые налеты беспилотников Вооруженных сил Украины являются значительными доводами.

Мы должны действовать и должны отвечать. Исходя из нашей доктрины, у нас уже есть все основания для того, чтобы нанести удар, используя все то, что у нас есть. У нас есть тактическое и ядерное оружие. У нас есть новые виды вооружения подчеркнул Соловьёв

Он добавил, что часть дронов, направлявшихся в сторону Москвы, наводилась при помощи "американских средств" и самолетов-разведчиков НАТО.

Кроме того, Соловьёв отметил, что столкновение России и Европы неизбежно.