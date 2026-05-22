Москва22 маяВести.Совместные учения российских и белорусских ядерных сил были сигналом для НАТО, где его, однако, не поймут. Об этом заявил Владимир Соловьёв, пишет ИС "Вести".
В четверг лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки ВС стран.
Мы напрямую сказали, что хотим это дать понять всем, но они не поймут. Поэтому в какой-то момент времени придется, как было сказано в одном из фильмов, "жахнуть". Придется. Это очень печально. Это не значит, что я этого хочу. Но это законы войнысказал Соловьёв
Журналист подчеркнул, что те, кто веками не мог пережить факт существования России, пришли ее уничтожить, и никто не отпустит РФ с этой войны.