Соловьёв: ядерные учения - сигнал НАТО, но там его не поймут

Москва22 мая Вести.Совместные учения российских и белорусских ядерных сил были сигналом для НАТО, где его, однако, не поймут. Об этом заявил Владимир Соловьёв, пишет ИС "Вести".

В четверг лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки ВС стран.

Мы напрямую сказали, что хотим это дать понять всем, но они не поймут. Поэтому в какой-то момент времени придется, как было сказано в одном из фильмов, "жахнуть". Придется. Это очень печально. Это не значит, что я этого хочу. Но это законы войны сказал Соловьёв

Журналист подчеркнул, что те, кто веками не мог пережить факт существования России, пришли ее уничтожить, и никто не отпустит РФ с этой войны.