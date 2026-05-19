Москва19 мая Вести.Российские учения по подготовке к применению ядерных сил - предупреждение противникам РФ о последствиях, которые грозят им в случае агрессии. Об этом заявил изданию MK.RU депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман.

Вассерман подчеркнул, что решение о проведении учений принято на фоне непростой внешнеполитической обстановки - в частности, агрессивных заявлений Литвы в адрес России, а также угроз киевского режима напасть на Белоруссию.

Нам приходится напоминать [оппонентам], что они уйдут не только в политическое небытие, но и в реальное, физическое, если всерьез попытаются исполнить свои угрозы. Кроме того, любые войска нуждаются в достаточно регулярных тренировках, в том числе и войска, так или иначе связанные с ядерными силами сказал он

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил, что Россия немедленно нанесет сокрушительный удар по Литве, если та нападет на Калининград.