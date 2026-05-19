Москва19 мая Вести.Особенностью новых учений российских и белорусский вооруженных сил будут практические ракетные пуски. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он добавил, что ядерные силы РФ находятся на постоянном боевом дежурстве и готовы моментально выполнить запуски ракет, если поступит приказ верховного главнокомандующего.

Важной особенностью является то, что в ходе нынешних учений ряд действий будет обозначен практическими ракетными пусками, разумеется, в безъядерном варианте, по полигонам на территории Российской Федерации. Но в целях и задачах штабов и конкретных воинских частей - быть готовыми по приказу верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации реализовать те или иные сценарии как ядерного сдерживания, так и нанесения как превентивных, так и ответных и ответно-встречных ядерных ударов. Важно подчеркнуть, что российская компонента стратегических ядерных сил находится на постоянном боевом дежурстве. Это означает, что учения лишь моделируют конкретные сценарии. Но в случае, если команда на боевое применение ядерного оружия поступит, эта команда будет исполнена моментально