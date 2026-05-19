Москва19 мая Вести.Европейские противники РФ планируют столкнуть мир в глобальную войну, поэтому ядерные учения России – важный сигнал для них. Такое мнение ИС "Вести" озвучил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель Президиума Совета по внешней экономической и оборонной политике Сергей Караганов.

Эксперт отметил, что очень рад проведению российско-белорусских учений, где также тренируют доставку ядерных припасов и постановку их на боевое дежурство.

Но речь идет не только о российско-белорусских учениях. Одновременно планируются гигантские учения российских стратегических сил, которые совпадают с белорусским эпизодом, вместе они являются частью огромной работы. Почему? Потому что мы наконец поняли, что без того, чтобы мы качественно и резко усилили упор на ядерное сдерживание, устрашение, наши западные, в первую очередь, европейские противники не образумятся, пока они не столкнут мир к гигантской войне. Она уже, по сути дела, началась заявил Караганов

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал учения РФ и Белоруссии "серьезным предупреждением" для стран НАТО.