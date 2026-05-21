Путин: задачи на учениях ядерных сил РФ и Белоруссии выполнены полностью

Москва21 мая Вести.Задачи, поставленные в ходе совместных учений ядерных сил России и Белоруссии, выполнены полностью. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко, всех участников учений, а также российских и белорусских военнослужащих за достойную организацию, грамотную работу и слаженные действия.

Задачи выполнены полностью сказал Путин в заключительном слове во время учений

Он добавил, что такая работа укрепляет боевое братство и слаженность соединений двух стран.

Ранее президент РФ назвал ядерную триаду надежным гарантом суверенитета Союзного государства.