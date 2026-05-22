Москва22 мая Вести.Лобовое столкновение России с Европой неизбежно, поэтому пока двигаться к этой эскалации можно неядерным путем. Такое мнение озвучил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

К сожалению, наше лобовое столкновение с Европой неизбежно. Поэтому я считаю, что можно пока пройти по этой лестнице эскалации неядерным оружием, но нанеся удары по украинским заводам, находящимся в Европе сказал он

Ранее в Службе внешней разведки отмечали, что Латвия опасается ответного удара со стороны России в случае, если с латвийской территории по российским объектам будут запущены беспилотники ВСУ.