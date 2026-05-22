Военный эксперт Сивков высказался о ядерных учениях России Эксперт Сивков: Россия в ходе учений продемонстрировала решимость применить ЯО

Москва22 мая Вести.Россия в ходе прошедших учений продемонстрировала решимость применить ядерное оружие. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его мнению, российские учения можно считать сигналом.

Сигнал о том, что российский президент и подчиненные ему вооруженные силы имеют достаточную решимость для того, чтобы при необходимости применить ядерное оружие сказал Сивков

Эксперт подчеркнул, что масштабы прошедших учений значительно превзошли более ранние по количеству привлекаемых сил, пространственному размаху и числу применяемых вооружений различного рода.

Ранее министерство обороны России показало кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Как сообщалось, МБР стартовала с испытательного космодрома Плесецк, боевые блоки ракеты упали на камчатском полигоне Кура.

Президент России Владимир Путин заявил, что задачи, поставленные в ходе совместных учений ядерных сил РФ и Белоруссии, выполнены полностью.