Военный эксперт Клинцевич об учениях РФ и Белоруссии: звонок для всего мира

Эксперт Клинцевич: ядерные учения РФ и Белоруссии – третий звонок для всего мира Военный эксперт Клинцевич об учениях РФ и Белоруссии: звонок для всего мира

Москва22 мая Вести.Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали явным предупреждением для всех недружественных стран. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, масштаб тренировки показал и оппонентам, и партнерам Москвы и Минска, что это не просто плановые учения в "условиях постоянно надвигающейся угрозы".

Наверное, пользуясь театральной терминологией, прозвенел третий звонок. Потому что это беспрецедентного масштаба ядерные учения. Я, наверное, не побоюсь этого слова, за всю историю человечества самые масштабные. Потому что ни Россия, ни Советский Союз не проводили одномоментно подъем по тревоге с выходом в места пусков всей триады, всех средств, в том числе и тактического ядерного оружия сказал Клинцевич

В рамках учений ранее с космодрома Плесецк была выпущена по полигону "Кура" на Камчатке межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Произведен пуск ракеты "Искандер-М" с полигона "Капустин Яр". Кроме того, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева". Также к тренировке привлекались самолеты Ту-95МС, которые осуществили пуски крылатых ракет.

К учениям привлекли более 64 тыс. человек личного состава, задействовали свыше 200 ракетных пусковых установок, больше 140 летательных аппаратов, а также 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из них 8 являются ракетными подлодками стратегического назначения.