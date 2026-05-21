Москва21 мая Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Военные уточнили, что МБР стартовала с испытательного космодрома Плесецк, боевые блоки ракеты упали на камчатском полигоне Кура.

Запуск проводился в рамках второго этапа учений ядерных сил, в которых принимали участие также боевые корабли и авиация.

По данным из открытых источников, предельная дальность пуска "Ярса" достигает 12 тысяч километров. Каждая ракет несет от 3 до 10 боевых блоков. Их мощность в зависимости от модификации может колебаться от 100 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.