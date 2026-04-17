Москва17 апр Вести.Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками с космодрома Плесецк.

В военном ведомстве уточнили, что старт и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Во время пуска ракеты на космодроме присутствовали воспитанники филиала Нахимовского училища в Севастополе и Мариуполе, а также воспитанники инженерной школы кадетского корпуса Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина из Воронежа. Перед этим ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1б", уточнили в Минобороны.

Ранее жители Финляндии заметили странное свечение в небе над несколькими регионами страны, включая Лапландию, предположительно, после пуска ракеты с космодрома Плесецк.