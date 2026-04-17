Москва17 апрВести.Жители Финляндии заметили странное свечение в небе над несколькими регионами страны, включая Лапландию, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на региональную полицию.
Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02.30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явлениясказано в материале
Уточняется, что причины свечения изначально не были известны. Позднее в полиции предположили, что свечение могло быть вызвано пуском российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк.
Ранее с космодрома Плесецк была запущена ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками.