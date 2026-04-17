После запуска ракеты в небе над Петербургом заметили "космическую медузу"

Москва17 апр Вести.Жители Петербурга и Ленобласти этой ночью могли наблюдать в небе редкое явление – "космическую медузу", пишет Telegram-канал SHOT.

Как рассказали изданию очевидцы, этот атмосферный феномен, возникающий при запуске ракет-носителей, они заметили около 02.30 над городом и областью. Затем шлейф начал постепенно растворяться.

Судя по кадрам, он был виден даже в центре Петербурга – над Дворцовой площадью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 апреля с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б".