"Медуза" появилась в небе над Петербургом после запуска ракеты "Союз" Астроном Аветисян: "медуза" над Петербургом появилась из-за запуска ракеты

Москва17 апр Вести.Свечение в виде "медузы", которое петербуржцы наблюдали в небе над городом в ночь на 17 апреля, возникло после запуска ракеты, рассказала заместитель председателя мурманского астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что в произошедшем нет ничего сверхъестественного – это рядовое "явление, никак не связанное с инопланетянами или чем-то подобным".

Это просто газы — углекислый и пары воды в большой концентрации, которые остаются после запуска ракеты после сгорания топлива и начинают светиться от солнечного света приводит агентство слова Аветисян

Ранее сообщалось, что жители Петербурга и Ленобласти в ночь на пятницу могли наблюдать в небе атмосферный феномен – "космическую медузу". Он возник после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками, стартовавшей с космодрома Плесецк.