Запуск российской ракеты вызвал панику у жителей востока Финляндии

Москва17 апр Вести.Свечение в ночном небе после запуска российской ракеты напугало жителей востока Финляндии, они массово начали звонить в службу спасения, пишет финская телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что в Финляндии в ночь на пятницу видели яркое световое явление, которое оказалось следом от запущенной Россией ракеты-носителя.

Ракета была видна на большой территории страны и вызвала множество звонков в службу спасения, особенно вдоль восточной границы отмечается в сообщении



По данным Yle, ракета не представляла опасности, такие ракеты обычно используются для запуска спутников.

Утром финская газета Iltalehti со ссылкой на региональную полицию сообщала, что странное свечение заметили над Лапландией.