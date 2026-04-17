В Минобороны РФ сообщили о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б"

Москва17 апр Вести.Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военными спутниками стартовала в ночь на пятницу, 17 апреля, с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России говорится в заявлении

В ведомстве подтвердили, что старт прошел в штатном режиме, и ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с площадки Плесецка. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.