Москва23 апрВести.Ракета "Ангара-1.2" вывела российские военные спутники на целевые орбиты, сообщило Минобороны РФ.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКСговорится в сообщении
Старт ракеты "Ангара-1.2" состоялся 23 апреля на космодроме Плесецк в 11.29 мск. На борту она несла космические аппараты в интересах Минобороны России.