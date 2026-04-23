Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники России на целевые орбиты

Москва23 апр Вести.Ракета "Ангара-1.2" вывела российские военные спутники на целевые орбиты, сообщило Минобороны РФ.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС говорится в сообщении

Старт ракеты "Ангара-1.2" состоялся 23 апреля на космодроме Плесецк в 11.29 мск. На борту она несла космические аппараты в интересах Минобороны России.