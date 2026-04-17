МО РФ: военные спутники после пуска ракеты с Плесецка выведены на целевую орбиту

Москва17 апр Вести.Космические аппараты в интересах Минобороны РФ выведены на целевую орбиту после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в ночь на 17 апреля, сообщает российское военное ведомство.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС сказано в сообщении

Уточняется, что с аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты-носителя с космодрома Плесецк.