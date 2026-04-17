Москва17 апрВести.Космические аппараты в интересах Минобороны РФ выведены на целевую орбиту после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в ночь на 17 апреля, сообщает российское военное ведомство.
В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКСсказано в сообщении
Уточняется, что с аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают в штатном режиме.
Ранее Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты-носителя с космодрома Плесецк.