Ракета "Ангара-1.2" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Москва23 апр Вести.Ракета легкого класса "Ангара-1.2" успешно стартовала с космодрома Плесецк. На борту ракеты находятся спутники военного назначения, передает Министерство обороны России.

По данным ведомства, пуск состоялся 23 апреля в 11.29 по московскому времени.

Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах МО РФ говорится в заявлении

Ранее стало известно, что космические аппараты в интересах российского оборонного ведомства были выведены на целевую орбиту после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Минобороны также опубликовало кадры пуска этой ракеты.