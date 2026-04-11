В Роскосмосе сообщили о вводе в эксплуатацию стартового стола для ракет "Ангара"

Москва11 апр Вести.Стартовый комплекс для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара" введен в эксплуатацию на космодроме "Восточный". Об этом генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

Баканов отметил, что последние пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию документов комплекса сильно затягивались.

На "Восточном", вы знаете, был долгострой – стартовый комплекс "Ангара". Вернее, … в физике уже на 90% все было завершено, но последние пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию документов сильно затягивались. Позавчера мы получили заключения о строительстве и вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса "Ангара", так что эта процедура завершена сообщил Баканов

Также глава Роскосмоса доложил президенту, что противник пытался сорвать запуск спутников широкополосного доступа в интернет атаками БПЛА на космодром Плесецк.