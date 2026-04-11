Москва11 апр Вести.Противник пытался сорвать запуск спутников широкополосного доступа в интернет атаками БПЛА на космодром Плесецк. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что благодаря совместным действиям Роскосмоса и Воздушно-космических сил России противнику не удалось осуществить задуманное.

Самое яркое событие состоялось две недели назад. Мы долго ждали развертывания нашей низкоорбитальной широкополосной группировки связи… Когда говорят, что космос вне политики, наши "друзья" сделали все, чтобы этот пуск не состоялся у нас в этот день. Были попытки прилетов серьезные по космодрому [Плесецк] сказал Баканов

3 апреля Минобороны России заявило об успешном размещении на заданной траектории запущенного с космодрома Плесецк спутника. В ведомстве подчеркнули, что с устройством налажена надежная телеметрическая связь, все его системы работают нормально.