Москва13 апр Вести.Атаки БПЛА на космодром Плесецк с целью сорвать запуск спутников широкополосного доступа в интернет были произведены Украиной в интересах западных компаний, конкурентом которых выступает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" председатель правления Региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.

О попытках Киева сорвать запуск спутников широкополосного доступа в интернет атаками БПЛА на космодром Плесецк сообщил ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Плесецк - это Архангельская область, очень далеко. Понятно, это военный полигон. Если Байконур и Восточный - это гражданские полигоны, то Плесецк - закрытый полигон военный. Аппараты "Рассвет" "Бюро 1440" запускали с "Союза" и удар, если бы он достиг своей цели, наносился по абсолютно гражданской ракете, по абсолютно гражданским аппаратам, которые никакого отношения к военной тематике даже на этом этапе СВО не имели и пока иметь не будут. Это совсем другое: это широкополосный 5G-интернет, предназначенный - у нас огромная территория - для скоростных поездов, для автомобилей сказал Вячеслав Смоленко

По мнению эксперта, стоит обратить внимание на западные компании, конкурирующие с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440".

А кому конкурент "Бюро 1440"? Это прежде всего OneWeb, это Британия за этим стоит четко. Дальше кому конкурент? "Старлинку" - а это Илон Маск. А могли бы украинцы направить аж в Плесецк свои беспилотные аппараты без помощи Британии или того же Илона Маска? Не могли. И вот вам ответ. Украинцы просто были исполнителями задач, которые прежде всего формировали эти два конкурента заявил Смоленко

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" находится на этапе серийного развертывания группировки спутников, заявил ранее ее сооснователь и руководитель, генеральный директор ООО "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.