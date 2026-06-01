Москва1 июнВести.Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты производства Украины и стран Североатлантического альянса при нанесении ударов по российской территории. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина.
По его словам, чаще всего киевский режим использует беспилотники "Лютый", "Бобер", "Чайка", "Барс" и "Фламинго" украинского производства при атаках на Россию.
В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" (Швейцария) "Стикер" (Австралия) и иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где проводились следственные действия - комплектующие стран НАТО: США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских странсказал Бастрыкин
Комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике, глава СК отметил, что установленные на украинские беспилотники антенны Starlink свидетельствуют о преднамеренном ударе киевского режима.
Ранее Бастрыкин сообщил, что украинские войска запускали дроны по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области.