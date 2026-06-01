Бастрыкин: ВСУ запускали дроны по Старобельску с Харьковской области

Москва1 июн Вести.ВСУ запускали дроны по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что с 2014 года вооруженные формирования Украины (ВФУ) атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи.

При этом удар по Старобельскому колледжу вне сомнений был нанесен украинскими дронами, добавил он.

Запуск был осуществлен в Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ "Птица Мадьера" доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину

После прибытия на место оперативных служб и начала эвакуации боевиками были повторно нанесены прицельные удары по данному образовательному учреждению.

Ранее российский лидер провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. В ходе встречи он отметил, что все ответственные за удар должны понести наказание, оно будет неотвратимым.