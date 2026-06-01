Путин: наказание за удар по колледжу в Старобельске неотвратимо

Москва1 июн Вести.Все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, оно будет неотвратимым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что пригласил на совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске в том числе генерального прокурора РФ Александра Гуцана и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым сказал Путин

22 мая киевский режим ударил по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали студенты, обрушилось со второго по пятый этаж, погиб 21 человек.