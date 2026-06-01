Москва1 июнВести.Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск и Геническ - тяжелейшие преступления против детей, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава государства отметил, что киевский режим сделал это для эскалации украинского конфликта, и подчеркнул, что это выбор именно Киева.
Похоже, что именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельска и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступленийсказал президент
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что всех ответственных за теракт в Старобельске ждет неотвратимое наказание.