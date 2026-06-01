Москва1 июнВести.Президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске призвал с особым вниманием отнестись к семьям, столкнувшимся с этой трагедией.
Он попросил участников совещания доложить, как производятся выплаты, компенсации, как идет лечение раненых, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта.
Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедиейсказал Путин
Ранее глава государства подчеркнул, что наказание всех причастных к трагедии в Старобельске будет неотвратимым.