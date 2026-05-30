Украинский военнопленный призвал наказать ВСУ за обстрел детей в Старобельске

Москва30 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо наказать за бесчеловечный удар по детям в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил украинский военнопленный Николай Шкиранда.

В беседе с ТАСС он отметил, что 16 дронов ВСУ не могли случайно атаковать одну точку.

Это удар по детям! За что? Студенты ведь учатся. Это заслуживает наказания. Однозначно сказал Шкиранда

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не оставит без ответа террористические акции киевского режима. По его словам, удар ВСУ по Старобельску можно сравнить с действиями нацистов и их пособников в период Второй мировой войны.

Боевики ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске 22 мая. В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 пострадали.