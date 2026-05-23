Депутат Колесник: равнодушие ООН к удару ВСУ по общежитию в ЛНР было ожидаемым

Москва23 мая Вести.Сдержанная реакция Организации Объединенных Наций (ООН) на удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики была ожидаемой. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

В беседе с NEWS.ru депутат обратил внимание, что западные страны закрывают глаза на гибель мирных жителей, чтобы оставаться на стороне киевского режима.

Нет ничего удивительного в том, что реакция ООН на удар ВСУ по общежитию в ЛНР была сглаженной и конъюнктурной. Они придумывают все что угодно, лишь бы в жесткой форме не высказать свое мнение в сторону Украины, которая занимается терроризмом, бьет по детям сказал Колесник

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины атаковали Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и вахтер. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек.