Москва26 мая Вести.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске в ЛНР с 21 погибшим. Об этом пишет Reuters.

Соответствующее заявление Гутерриш сделал в Совете Безопасности ООН после того, как Москва сообщила о намерении наносить удары по украинским оборонным предприятиям и центрам принятия решений в Киеве в качестве ответа на атаку ВСУ в Старобельске.

Мы осуждаем нападение на учебное заведение. Так же, как мы осуждаем все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили отметил Гуттериш

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж, погиб 21 человек.