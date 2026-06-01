Пасечник: ВСУ использовали 16 БПЛА для удара по колледжу в Старобельске

Москва1 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 16 беспилотных летательных аппаратов для удара по зданию колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

По его словам, все дроны сдетонировали на территории этого учебного заведения.

Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения сказал Пасечник

Глава ЛНР добавил, что непосредственно по общежитию колледжа киевский режим нанес три удара с использованием дронов. Пасечник подчеркнул, что это был целенаправленный массированный удар по детям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, оно будет неотвратимым.