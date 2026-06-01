Москва1 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 16 беспилотных летательных аппаратов для удара по зданию колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
По его словам, все дроны сдетонировали на территории этого учебного заведения.
Глава ЛНР добавил, что непосредственно по общежитию колледжа киевский режим нанес три удара с использованием дронов. Пасечник подчеркнул, что это был целенаправленный массированный удар по детям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, оно будет неотвратимым.