Москва18 мая Вести.Спутники системы Starlink, используемые dооруженными силами Украины для наведения дронов при ударах по РФ, следует подавлять средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не уничтожать физически. Таким мнением в беседе с MK.RU поделился военный эксперт Антон Трутце.

Он прокомментировал слова члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева, который предложил рассматривать спутники Starlink как законную военную цель и допустил возможность их уничтожения.

По словам Трутце, попытки массово сбивать спутники будут неэффективны, поскольку США способны быстрее выводить новые аппараты на орбиту.

Для того чтобы сбить спутник, нам нужно закинуть на орбиту некую массу. Наши вероятные партнеры, которые запускают Starlink, имеют значительно больше возможностей по выводу чего бы то ни было на орбиту, чем мы. У них Starlink есть, а у нас нет. Мы замучаемся их сбивать, потому что они могут выводить новые спутники быстрее, чем мы будем их уничтожать сказал эксперт

Кроме того, подобные действия могут привести к ответным ударам по российским спутникам. Поэтому необходимо использовать средства РЭБ, уверен Трутце. По его словам, это "легитимно" – РФ в таком случае будет оперировать на свой территории, а не эскалировать конфликт.

Starlink действительно мешают. Но прямолинейными методами с ними ничего не сделать. Их нужно глушить средствами РЭБ, а не сбивать. Потому что если мы начнем войну в космосе, мы останемся без своих спутников гораздо быстрее, чем противник останется без своих Starlink заключил эксперт

Ранее российские дроны уничтожили свыше 15 терминалов, антенн и станций спутниковой связи Starlink.