Эксперт рассказал о построении эффективной обороны против украинских дронов Липатов: против дронов ВСУ будет эффективен зонально-региональный подход

Москва8 мая Вести.Наиболее эффективным способом борьбы с украинскими беспилотниками является зонально-региональный подход, основанный на эшелонированной обороне. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт в области радиосвязи и принципов обеспечения защиты объектов промышленности Данил Липатов.

По его словам, каждый эшелон обороны будет пытаться подавить вражеский БПЛА в определенном диапазоне.

Наиболее эффективным способом борьбы является построение … систем по принципу зонально-регионального подхода. Когда, собственно, в регионе строится эшелонированная оборона и на каждом эшелоне устанавливается тот или иной способ идентификации объекта … Соответственно, исходя из этого, уже на каждом эшелоне будет происходить так называемое воздействие с помощью различных систем и систем подмены, и систем подавления сигналов спутниковой навигации, и систем подавления сигналов управления, и систем подавления видеосигналов в достаточно широком спектре. Причем тоже нужно учитывать, какие именно технологии используются для управления, какие именно стандарты используются для управления. И исходя из этого, собственно, на каждом эшелоне мы будем иметь воздействие и противодействие сказал эксперт

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков заявил, что ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на увеличение количества украинских беспилотников в зоне специальной военной операции.