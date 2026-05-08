Эксперт заявил, что сбивать БПЛА пока сложно без ограничений связи Липатов: сбивать БПЛА пока сложно без ограничений связи

Москва8 мая Вести.Вопрос о создании систем борьбы с БПЛА, которые не воздействуют на гражданскую инфраструктуру, является сложным. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт в области радиосвязи и принципах обеспечения защиты объектов промышленности Данил Липатов.

По его словам, такие разработки ведутся, но об их реализации пока говорить сложно.

С учетом того, что используется комплексный подход в идентификации и управлении беспилотником, а под комплексом я подразумеваю использование различных технологий … достаточно сложно говорить о том, что можно использовать какую-то систему, которая, собственно, не заглушит гражданскую инфраструктуру, а будет только воздействовать на сам беспилотник … При секторальном воздействии оставшийся сектор, в котором эта помеха не действует, ну он, наверное, будет более … защищен от негативного воздействия памяти, но говорить о том, что там в ближайшее время будет изобретено что-то, что позволит получить воздействие только на беспилотник противника, но при этом не воздействовать на гражданскую инфраструктуру, к сожалению, здесь не приходится сказал эксперт

Ранее Данил Липатов заявил, что наиболее эффективным способом борьбы с украинскими беспилотниками является зонально-региональный подход – эшелонированная оборона.